До начала нового отопительного сезона остаются считанные месяцы. Между тем в Министерстве энергетики почти ежедневно сообщают о ремонтах энергетических объектов, восстановлении поврежденной инфраструктуры, накоплении необходимых резервов и подготовке страны к осенне-зимнему периоду.

Новый состав правительства также определил прохождение следующей зимой одним из главных приоритетов. Несмотря на масштабную подготовку, украинцев уже сейчас предупреждают, что отопительный сезон 2026-2027 годов может оказаться даже сложнее предыдущего.

В Министерстве энергетики подчеркивают, что страна не только восстанавливает поврежденные объекты после российских атак, но и пытается сделать энергосистему более устойчивой к новым ударам.

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Однако даже на фоне активной подготовки должностные лица, депутаты и эксперты не скрывают, что многое будет зависеть не только от работы украинских энергетиков, но и от того, насколько массированными будут атаки России ближайшей зимой.

Факты ICTV узнавали, какой будет зима 2026-2027 для Украины и к каким сценариям стоит быть готовыми уже сейчас.

Мы расспросили профессора кафедры общественного управления, доктора наук по государственному управлению и кандидата технических наук Геннадия Рябцева и узнали позицию других экспертов по подготовке к зиме.

Какой будет зима в Украине: что сказал новый премьер Сергей Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий призвал не недооценивать вызовы, которые могут ждать страну уже в ближайшие месяцы.

По его словам, зима 2026-2027 годов может оказаться сложнее предыдущей, ведь Россия не прекращает атаковать украинскую критическую инфраструктуру и, вероятнее всего, продолжит эти попытки и дальше.

Корецкий подчеркнул, что страна должна готовиться к такому сценарию уже сейчас. Он отметил, что главная задача государства сделать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить прохождение отопительного сезона в условиях войны.

Отдельно глава правительства поблагодарил работников энергетической отрасли, подчеркнув, что именно благодаря их работе Украина смогла пройти предыдущие зимы, несмотря на постоянные российские удары по энергосистеме.

Премьер обратил внимание, что Россия продолжает использовать атаки на энергетику не только как военный инструмент, но и способ психологического давления на украинцев. Именно поэтому, по его словам, наряду с восстановлением инфраструктуры важно сохранять устойчивость общества.

Как Украина готовится к зиме 2026-2027

Подготовка к новому отопительному сезону сегодня остается одним из главных направлений работы Министерства энергетики. Об этом на VI Конференции по энергетическому праву рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, сейчас основные усилия государства направлены сразу на несколько направлений:

ремонт поврежденных объектов;

создание резервов оборудования;

накопление достаточных запасов газа;

развитие новых источников генерации, которые позволят сделать украинскую энергосистему менее уязвимой российским атакам.

Одним из ключевых проектов остается развитие маневровой генерации. Новый конкурс на строительство таких мощностей прежде всего ориентирован на регионы, где дефицит электроэнергии наиболее ощутим. Речь идет о северных, восточных и южных областях, а также Киевщине.

Как объяснил Некрасов, после консультаций с бизнесом условия участия в конкурсе были пересмотрены. В частности, для потенциальных инвесторов уменьшили финансовые требования для входа в проекты и ввели механизм компенсации разницы между конкурсной ценой электроэнергии и реальной ситуацией на рынке в часы наибольшей нагрузки.

Подытоживая, Артем Некрасов назвал главными задачами ближайших месяцев успешную подготовку к отопительному сезону, завершение ремонтной кампании, накопление стратегических резервов и развитие местного поколения.

По его словам, именно рассредоточенные газовые и возобновляемые мощности должны стать альтернативой крупным электростанциям и обеспечивать бесперебойную работу критической инфраструктуры даже при новых атаках.

Действительно ли украинцам стоит так сильно готовиться к зиме 2026-2027

Несмотря на масштабные ремонты и реализацию новых энергетических проектов, оптимистичных прогнозов по следующей зиме пока не дает никто. Напротив, в последнее время о возможных затруднениях говорят не только представители правительства, но и народные депутаты, президент и специалисты энергетической отрасли.

Главная причина остается неизменной – война. Именно от интенсивности российских атак по энергетической и тепловой инфраструктуре будет в значительной степени зависеть, как страна будет проходить отопительный сезон.

Какой будет зима 2026-2027 для Украины: прогноз экспертов

В комментарии для Фактов ICTV эксперт по энергетике Геннадий Рябцев обратил внимание, что подготовка к отопительному сезону в разных регионах Украины проходит неравномерно.

По его словам, в одних областях работы продвигаются быстрее, в других медленнее. Но перекладывать ответственность только на центральную власть или только на местное самоуправление неправильно, ведь каждый уровень управления должен выполнять свою часть работы.

В первую очередь, по мнению эксперта, к началу отопительного сезона необходимо обеспечить все объекты критической инфраструктуры автономными источниками питания. Причем речь идет именно о системах, которые не будут зависеть от централизованного электроснабжения или поставки дефицитного топлива.

По словам Рябцева, такими установками должны быть оснащены водоканалы, больницы, предприятия связи, системы оповещения о воздушной тревоге и других объектах критической инфраструктуры. Он отмечает, что сделать это нужно не в конце года, а еще до старта отопительного сезона, желательно уже к середине октября.

Кроме того, регионы должны продолжать реализацию комплексных планов устойчивости. Речь идет об инженерной защите ключевых энергетических объектов, оборудовании операторов систем передачи и распределения электроэнергии, а также другой инфраструктуры, которая может стать целью российских атак.

Эксперт подчеркивает, что защита должна быть комплексной. Кроме инженерных сооружений важную роль играют и средства противовоздушной обороны, ведь без них обезопасить большие энергетические объекты от ракетных ударов практически невозможно.

Отдельным направлением Рябцев называет формирование резервов оборудования и материалов как на государственном, так и местном уровнях. Это позволит более оперативно восстанавливать поврежденные объекты после возможных атак.

— Необходимо максимально использовать оборудование, получаемое Украиной от международных партнеров. Часть оборудования уже выведена из эксплуатации в странах Европы, однако она может эффективно использоваться для ремонта и восстановления украинских теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, — рассказал эксперт.

Еще одним приоритетом эксперт называет развитие распределенной генерации. Он отмечает, что новые генерирующие установки должны быть интегрированы в Объединенную энергетическую систему Украины, а не работать исключительно для отдельных предприятий. Только в таких условиях они смогут реально усилить устойчивость энергосистемы.

По мнению Рябцева, если все эти задачи будут правильно расставлены по приоритетности, то даже при нынешнем дефиците финансирования и поддержке международных партнеров Украина сможет выполнить необходимый объем работ до начала холодов.

Главным риском, по его словам, остается Россия. Именно последующие массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру могут оказать существенное влияние на течение предстоящего отопительного сезона.

Схожую позицию имеет и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В эфире Киев 24 Харченко рассказал, что сомнений в том, что Россия продолжит атаковать украинскую энергетику практически нет.

По его словам, противник и дальше будет пытаться нанести максимальные удары по критической инфраструктуре, чтобы сделать украинские города непригодными для нормальной жизни.

— Можем ли мы ожидать атак на нашу энергетику? Да. Будут ли они? Да, будут. Надо честно это признавать. Враг и дальше ставит своей целью сделать города Украины максимально непригодными для жизни. И уже несколько лет подряд он действует по одному и тому же сценарию, — отметил Харченко.

Эксперт обращает внимание, что в этом году подготовка к зиме существенно отличается от предыдущих сезонов. По его словам, после чрезвычайно сложной прошлой зимы во многих городах страны власти наконец-то начали реализовывать масштабные проекты по защите критической инфраструктуры.

Речь идет прежде всего о Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Чернигове, ведь именно там сейчас ведутся большие работы по модернизации систем теплоснабжения и энергообеспечения.

Харченко отмечает, что нынешние темпы подготовки можно назвать беспрецедентными. Тот объем работ, который сейчас выполняется в больших городах, сравним с подготовкой к зиме за последние пять лет вместе взятых.

— Наконец-то услышали инженеров, услышали людей, работающих в сфере энергетики и критической инфраструктуры, и начали вкладывать большие ресурсы в укрепление системы, — объяснил он.

Эксперт отмечает, что главное заключение после нескольких военных зим уже сделали все, ведь наибольшую опасность представляет не само отключение электроэнергии, а риск потери теплоснабжения во время сильных морозов.

Именно поэтому, по его словам, в межотопительный период значительные средства направляются не только на ремонт поврежденного оборудования, но и на создание более защищенной и устойчивой инфраструктуры.

Харченко предостерегает, что даже столь масштабная подготовка не означает, что страна полностью застрахована от проблем.

— Делается очень много. Реализуется большое количество проектов. Но сказать, что после этого нам уже не будут страшны никакие атаки, невозможно. Такой гарантии сегодня нет. Фактически это будет соревнование между тем, насколько хорошо мы подготовимся, и тем, насколько интенсивными будут атаки врага, подытожил директор Центра исследований энергетики.

Как украинцам готовиться к зиме 2026-2027

Геннадий Рябцев дал рекомендации украинцам, как подготовиться к зиме. Он считает, что украинцам также не стоит откладывать подготовку к холодам на осень. По его словам, война продолжается, поэтому каждая семья должна позаботиться о собственной энергетической автономности уже сейчас.

Эксперт отмечает, что владельцам частных домов сделать это гораздо проще. Именно в межсезонье, когда спрос еще невысок, следует устанавливать необходимое оборудование, ведь осенью цены на него возрастут.

Жителям многоквартирных домов Рябцев советует прежде всего проверить, хватит ли уже имеющихся павербанков, зарядных станций или аккумуляторов для питания самых необходимых электроприборов. При этом он рекомендует рассчитывать мощность с запасом, ведь при запуске техника потребляет больше электроэнергии.

Если мощности недостаточно, лучше не ждать начала отопительного сезона, а приобрести необходимое оборудование уже сейчас. Эксперт советует выбирать сертифицированную технику одного производителя, ведь это упростит ее дальнейшее обслуживание и ремонт в случае необходимости.

— Не менее важно позаботиться и о теплоизоляции жилья. Без должного утепления значительная часть тепловой энергии просто теряется, а это означает дополнительные расходы на обогрев, – рассказал эксперт.

Отдельно эксперт отмечает соблюдение правил безопасности. Генераторы нельзя использовать внутри помещений, а бензин, газовые баллоны и другие виды горючего следует хранить только в соответствии с установленными требованиями.

Также он советует заранее сформировать запас питьевой и технической воды, ведь в случае повреждения инфраструктуры перебои могут возникать не только с электроснабжением, но и водоснабжением.

Подытоживая, Геннадий Рябцев называет три главных шага подготовки к зиме:

максимально обеспечить собственную энергетическую автономность;

позаботиться о сохранении тепла в доме;

не пренебрегать правилами безопасности при использовании резервных источников питания.

Это, по его мнению, это поможет гораздо легче пережить возможные трудности во время отопительного сезона.

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