В Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории (Хмельницкая область) воспитатель бил детей ногами и заставлял стоять на коленях.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Об издевательствах воспитателя рассказал один из мальчиков, который проходил лечение в санатории.

Ребенок позвонил маме и рассказал, как убежал от воспитателя, который начал бить их ногами по ногам и по затылку, чтобы успокоить перед сном тех, кто не хотел спать.

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После этого воспитатель заставил стоять детей на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Мальчик смог убежать и успел сделать фото.

Мать успокоила ребенка, а утром забрала из лечебного учреждения.

Кулеба обратился к Хмельницкую ОГА с требованием провести расследование этого случая и осуществить комплексную проверку деятельности учреждения.

К слову, недавно в Ровенской области произошла трагедия – пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе, их двухлетний сын утонул в заброшенной водоеме.

Фото: zruchno.travel, Facebook.