У Великожванчицькому обласному дитячому пульмонологічному санаторії (Хмельницька область) вихователь бив дітей ногами і змушував стояти на колінах.

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Про знущання вихователя розповів один з хлопчиків, який проходив лікування в санаторії.

Дитина подзвонила мамі і розповіла, як втікла від вихователя, який почав бити їх ногами по ногах і по потилиці, щоб заспокоїти перед сном тих, хто не хотів спати.

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Після цього вихователь змусив стояти дітей на колінах обличчям до стіни з піднятими вгору руками. Хлопчик зміг втекти і встиг зробити фото.

Мати заспокоїла дитину, а вранці забрала з лікувального закладу.

Кулеба звернувся до Хмельницької ОДА з вимогою провести розслідування цього випадку і здійснити комплексну перевірку діяльності установи.

До слова, нещодавно у Рівненській області сталася трагедія – поки сім’я святкувала день народження молодшої дитини у кафе, їхній дворічний син втопився у занедбаній водоймі.

Фото: zruchno.travel, Facebook.