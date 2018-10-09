В Киеве на территории школы №88 (ул. Екатерины Белокур) обнаружили тело 77-летнего мужчины.

Утром 9 октября по адресу ул. Екатерины Белокур, 3 в Киеве обнаружили труп мужчины 1941 года рождения.

Он лежал на территории специализированной школы №88, сообщает Информатор.

При мужчине обнаружили документы, удостоверяющие личность, и мобильный телефон.

По словам полиции, видимых телесных повреждений на теле нет. Скорее всего, мужчина умер своей смертью.

Читайте: В харьковском университете убили мужчину (18+)

К слову, школа работала в обычном режиме, а место трагедии было без ограждения.

Ученики убегали с уроков, чтобы посмотреть на мертвого, лежавшего на асфальте.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причину смерти установит следствие.