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В Киеве возле школы нашли труп мужчины

В Киеве на территории школы №88 (ул. Екатерины Белокур) обнаружили тело 77-летнего мужчины.

Утром 9 октября по адресу ул. Екатерины Белокур, 3 в Киеве обнаружили труп мужчины 1941 года рождения.

Он лежал на территории специализированной школы №88, сообщает Информатор.

При мужчине обнаружили документы, удостоверяющие личность, и мобильный телефон.

По словам полиции, видимых телесных повреждений на теле нет. Скорее всего, мужчина умер своей смертью.

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К слову, школа работала в обычном режиме, а место трагедии было без ограждения.

Ученики убегали с уроков, чтобы посмотреть на мертвого, лежавшего на асфальте.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причину смерти установит следствие.

Ранее в ДТП под Киевом погиб политолог Дмитрий Косенко.

Фото: Скриншот видео Дмитрий Щерблюк/Информатор

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