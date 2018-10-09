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У Києві біля школи знайшли труп чоловіка

У Києві на території школи №88 (вул. Катерини Білокур) виявили тіло 77-річного чоловіка.

Вранці 9 жовтня за адресою вул. Катерини Білокур, 3 у Києві знайшли труп чоловіка 1941 року народження.

Він лежав на території спеціалізованої школи №88, повідомляє Інформатор.

При чоловікові виявили документи, що засвідчують особу, та мобільний телефон.

За словами поліції, видимих ​​тілесних ушкоджень на тілі немає. Швидше за все, чоловік помер своєю смертю.

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До слова, школа працювала у звичайному режимі, а місце трагедії було без огорожі.

Учні тікали з уроків, щоб подивитися на мертвого, що лежав на асфальті.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Причину смерті встановить слідство.

Раніше в ДТП під Києвом загинув політолог Дмитро Косенко.

Фото: Скріншот відео Дмитро Щерблюк/Інформатор

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