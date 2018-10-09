В России в городе Орел троллейбус сбил людей на остановке. В результате трое человек погибло, две девушки — 17 и 24 лет госпитализированы.

Об этом пишет НТВ.

По словам очевидцев, которых цитируют местные СМИ, под колеса троллейбуса попали пассажиры, вышедшие из маршрутного автобуса. По неподтвержденной информации, маршрутка остановилась для высадки пассажиров во втором ряду.

По другой версии, у троллейбуса отказали тормоза, и он начал движение без контроля со стороны водителя.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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К слову, в Украине такие ДТП тоже не редкость. Факты ICTV разбирались, почему ожидание троллейбуса может закончиться летально, почему люди беззащитны на дорогах и как это изменить.

ФОТО: ФедералПресс/Андрей Гусий