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Відмовили гальма: тролейбус задавив людей на зупинці

У Росії у місті Орел тролейбус збив людей на зупинці. У результаті троє людей загинуло, двоє дівчат – 17 і 24 років госпіталізовали.

Про це пише НТВ.

За словами очевидців, яких цитують місцеві ЗМІ, під колеса тролейбуса потрапили пасажири, які вийшли з маршрутного автобуса. За непідтвердженою інформацією, маршрутка зупинилася для висадки пасажирів у другому ряду.

За іншою версією, у тролейбуса відмовили гальма, і він почав рухатися хаотично.

Обставини ДТП з’ясовуються.

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До речі, в Україні подібні ДТП також трапляються і досить часто. Факти ICTV розбиралися, чому очікування тролейбуса може закінчитися летально, чому люди беззахисні на дорогах і як це змінити.

ФОТО: ФедералПресс/Андрей Гусий

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