Убийца болгарской журналистки заявил, что был пьян, когда совершал преступление.
Гражданин Болгарии Северин Красимиров, которого задержали в Германии, признался в убийстве журналистки Виктории Мариновой.
– Он признался в содеянном. Говорит, что был пьян. Он сказал, что ничего не помнит, – рассказала его мать в комментарии болгарскому телеканалу Nova, передает Громадське.
Она также утверждает, что у Северина задержка развития. По ее словам он принимал таблетки, однако она перестала ему их давать. Кроме Северина, у женщины еще 7-ро детей.
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Сейчас неизвестно, экстрадируют ли подозреваемого в Болгарию. Суд федеральной немецкой земли Нижняя Саксония должен сегодня принять соответствующее решение.
Напомним, полиция Германии задержала 21-летнего подозреваемого в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки.