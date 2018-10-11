Убийца болгарской журналистки заявил, что был пьян, когда совершал преступление.

Гражданин Болгарии Северин Красимиров, которого задержали в Германии, признался в убийстве журналистки Виктории Мариновой.

– Он признался в содеянном. Говорит, что был пьян. Он сказал, что ничего не помнит, – рассказала его мать в комментарии болгарскому телеканалу Nova, передает Громадське.

Она также утверждает, что у Северина задержка развития. По ее словам он принимал таблетки, однако она перестала ему их давать. Кроме Северина, у женщины еще 7-ро детей.

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Сейчас неизвестно, экстрадируют ли подозреваемого в Болгарию. Суд федеральной немецкой земли Нижняя Саксония должен сегодня принять соответствующее решение.

Напомним, полиция Германии задержала 21-летнего подозреваемого в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки.