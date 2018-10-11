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Убивство болгарської журналістки: підозрюваний визнав провину

Убивця болгарської журналістки заявив, що був п’яним, коли здійснював злочин.

Громадянин Болгарії Северин Красіміров, якого затримали у Німеччині, зізнався у вбивстві журналістки Вікторії Марінової.

– Він зізнався в скоєному. Каже, що був п’яний. Він сказав, що нічого не пам’ятає, — розповіла його мати у коментарі болгарському телеканалу Nova, передає Громадське.

Вона також стверджує, що у Северина затримка розвитку. За її словами він приймав пігулки, однак вона перестала йому їх давати. Окрім Северина, у жінки ще 7-ро дітей.

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Наразі невідомо, чи екстрадують підозрюваного до Болгарії. Суд федеральної німецької землі Нижня Саксонія має сьогодні ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо, поліція Німеччини затримала 21-річного підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві болгарської журналістки.

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