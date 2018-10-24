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Мать застала в постели: 71-летний пенсионер совращал 6-летнюю девочку

В селе Житомирской области 71-летний пенсионер развращал 6-летнюю девочку.

Об этом рассказывается в сюжете Надзвичайних новин.

Мать девочки Катерина часто оставляла детей пенсионеру, чтобы то за ними присмотрел. Супруга мужчины рассказывала, что дети очень его любили.

Однажды женщина пришла забрать ребенка и застала пенсионера в постели со своей 6-летней дочкой.

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Она схватила молоток и начала избивать мужчину. От смерти его спасла супруга, которая прибежала на крики.

Мать девочки вызвала полицию и пенсионера арестовали после госпитализации.

Односельчане и жена не верили в эту историю, но мужчина сам признался полиции. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.

Фото: dreamstime.

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