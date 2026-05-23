Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем нанесла серию ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Луганской области, уничтожив логистические объекты, склады и технику.

Удары по логистике РФ на Луганщине: что известно

Как сообщили в СБУ, операция была проведена совместно с военнослужащими 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ.

Украинские силы поразили ряд целей на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах.

По данным СБУ, по объектам противника применялись высокоточные удары беспилотниками FirePoint-2.

Целью стали резервуары с горючим, полевые склады боеприпасов, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры.

В результате поражений уничтожен пункт дислокации личного состава оккупантов, ремонтная база для обслуживания вражеских БпЛА, здание оккупационной полиции, а также значительные запасы техники и горючего.

— Потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после поражений были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга, — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что совместные операции по поражению вражеской инфраструктуры продолжаются.

Напомним, 23 мая украинские беспилотники попали по химзаводу Метафракс Кемикалс в Пермском крае РФ, который находится примерно в 1 700 км от украинской границы.

Конкретно этот завод обеспечивает продукцией ряд российских военных производств. В частности, речь идет о производстве авиатехники, дронов, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.

