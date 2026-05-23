Силы обороны поразили склады и базы РФ на оккупированной Луганщине
Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем нанесла серию ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Луганской области, уничтожив логистические объекты, склады и технику.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Удары по логистике РФ на Луганщине: что известно
Как сообщили в СБУ, операция была проведена совместно с военнослужащими 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ.
Украинские силы поразили ряд целей на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах.
По данным СБУ, по объектам противника применялись высокоточные удары беспилотниками FirePoint-2.
Целью стали резервуары с горючим, полевые склады боеприпасов, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры.
В результате поражений уничтожен пункт дислокации личного состава оккупантов, ремонтная база для обслуживания вражеских БпЛА, здание оккупационной полиции, а также значительные запасы техники и горючего.
— Потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после поражений были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга, — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что совместные операции по поражению вражеской инфраструктуры продолжаются.
Напомним, 23 мая украинские беспилотники попали по химзаводу Метафракс Кемикалс в Пермском крае РФ, который находится примерно в 1 700 км от украинской границы.
Конкретно этот завод обеспечивает продукцией ряд российских военных производств. В частности, речь идет о производстве авиатехники, дронов, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.