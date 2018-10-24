У селі Житомирської області 71-річний пенсіонер розбещував 6-річну дівчинку.

Про це розповідається в сюжеті Надзвичайних новин.

Мати дівчинки Катерина часто залишала дітей пенсіонеру, щоб той за ними пригледів. Дружина чоловіка розповідала, що діти дуже його любили.

Одного разу жінка прийшла забрати дитину і застала пенсіонера в ліжку зі своєю 6-річною донькою.

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Вона схопила молоток і почала бити чоловіка. Від смерті його врятувала дружина, яка прибігла на крики.

Мати дівчинки викликала поліцію і пенсіонера заарештували після госпіталізації.

Односельці і дружина не вірили в цю історію, але чоловік сам зізнався поліції. Тепер йому загрожує до 8 років в’язниці.

До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.

Фото: dreamstime.