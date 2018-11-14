СБУ провела обыски в офисе винницкой IT-компании Letyshops и квартире владельца.

– Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили, – заявили в IT-Association Vinnytsia.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила факт обысков в компании Letyshops.

– Мы проводим обыски на основании решения суда. Действуем исключительно в рамках законодательства, – заявила Гитлянская, передает Еспресо.

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В IT-Association Vinnytsia заявили, что сотрудники киевского СБУ действуют на основании решения Печерского суда Киева. Однако документы предъявили лишь правоохранителям, а адвокату их не показали.

Владелец кэшбек-сервиса Игорь Гнатовский заявил, что не понимает причин обыска компании и жилья правоохранительными органами.

В ассоциации добавили, что компания продолжает работать, а юристы готовят обоснование и официальную позицию.

Letyshops – это один из самых крупных кэшбек-сервисов на просторах СНГ.

Ранее Факты ICTV писали, что в СБУ подтвердили проведение обысков у представителей пророссийской организации.

Фото: IT-Association Vinnytsia.