СБУ провела обыски в офисе винницкой IT-компании Letyshops и квартире владельца.
– Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили, – заявили в IT-Association Vinnytsia.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила факт обысков в компании Letyshops.
– Мы проводим обыски на основании решения суда. Действуем исключительно в рамках законодательства, – заявила Гитлянская, передает Еспресо.
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В IT-Association Vinnytsia заявили, что сотрудники киевского СБУ действуют на основании решения Печерского суда Киева. Однако документы предъявили лишь правоохранителям, а адвокату их не показали.
Владелец кэшбек-сервиса Игорь Гнатовский заявил, что не понимает причин обыска компании и жилья правоохранительными органами.
В ассоциации добавили, что компания продолжает работать, а юристы готовят обоснование и официальную позицию.
Letyshops – это один из самых крупных кэшбек-сервисов на просторах СНГ.
Ранее Факты ICTV писали, что в СБУ подтвердили проведение обысков у представителей пророссийской организации.