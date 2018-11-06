PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / СБУ проводит обыски в пророссийской организации в Киеве/

СБУ проводит обыски в пророссийской организации в Киеве

В СБУ подтвердили проведение обысков у представителей пророссийской организации.

СБУ

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что правоохранители проводят обыски у представителей пророссийских общественных организаций, среди которых и мама бывшего народного депутата Елены Бережной, передает пресс-служба СБУ.

– СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена), – сказала Гитлянская.

Она добавила, что обыски проводят и в помещении, которое принадлежит Ирене Кильчицкой. Она является бывшим заместителем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Читайте: Убийство Гандзюк: полиция проверяет 12 возможных заказчиков

По ее словам, помещение арендуется Бережной, а к Кильчицкой у СБУ нет вопросов.

К слову, в полиции завершили следствие относительно исполнителей и организаторов убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма
Психологическое давление и угрозы. Спецслужбы РФ вербовали жен военных ВСУ
Керченская трагедия может повториться: где и почему
Подозревается в госизмене: суд взял под стражу Тимофея Нагорного
В аэропорту Киев задержали бразильца с чемоданом кокаина
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кировоградщине поймали экс-боевика батальона “Восток”
Грицак: За годы войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ
Росток-Холдинг обыскивают из-за расследования против бенефициаров – адвокат
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка