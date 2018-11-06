В СБУ подтвердили проведение обысков у представителей пророссийской организации.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что правоохранители проводят обыски у представителей пророссийских общественных организаций, среди которых и мама бывшего народного депутата Елены Бережной, передает пресс-служба СБУ.

– СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена), – сказала Гитлянская.

Она добавила, что обыски проводят и в помещении, которое принадлежит Ирене Кильчицкой. Она является бывшим заместителем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

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По ее словам, помещение арендуется Бережной, а к Кильчицкой у СБУ нет вопросов.

К слову, в полиции завершили следствие относительно исполнителей и организаторов убийства активистки Екатерины Гандзюк.