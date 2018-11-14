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СБУ провела обшуки в IT-компанії Letyshops

СБУ провела обшуки в офісі вінницької IT-компанії Letyshops і квартирі власника.

– Представники СБУ закрили директора і власника Letyshops Ігоря Гнатовського в його ж особистій квартирі. Представників правоохоронних органів у квартиру не впускають, адвоката впустили, – заявили в IT-Association Vinnytsia.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська підтвердила факт обшуків в компанії Letyshops.

– Ми проводимо обшуки на підставі рішення суду. Діємо виключно в рамках законодавства, – заявила Гітлянська, передає Еспресо.

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В IT-Association Vinnytsia заявили, що співробітники київського СБУ діють на підставі рішення Печерського суду Києва. Однак документи пред’явили лише правоохоронцям, а адвокату їх не показали.

Власник кешбек-сервісу Ігор Гнатовский заявив, що не розуміє причин обшуку компанії і житла правоохоронними органами.

В асоціації додали, що компанія продовжує працювати, а юристи готують обгрунтування і офіційну позицію.

Letyshops – це один з найбільших кешбек-сервісів на просторах СНД.

Раніше Факти ICTV писали, що у СБУ підтвердили проведення обшуків у представників проросійської організації.

Фото: IT-Association Vinnytsia.

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