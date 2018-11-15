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Под Киевом пьяный водитель на Opel сбил двух детей и скрылся

На Киевщине в селе Качалы Бородянского районе 14 ноября около 17.00 автомобиль темного цвета сбил двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

Під Києвом п’яний водій на Opel збив двох дітей і втік

В результате ДТП тяжелые травмы получила 10-летняя девочка – за ее жизнь борются врачи, а у ее 8-летнего брата перелом правой ноги, сообщает областная полиция.

Правоохранители за несколько часов установили виновника аварии – это 37-летний житель Бучи, который был пьян.

Водителя Opel Vectra с латвийскими номерами и характерными для ДТП повреждениями задержали патрульные на трассе Киев-Ковель.

Он не остановился по требованию полицейских, но его догнали и задержали в селе Немешаево.

В багажнике авто нашли оторванную решетку переднего бампера. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,4 промилле.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Под Киевом пьяный водитель на Opel сбил двух детей и скрылся / 2 фотографии

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте пьяный водитель спровоцировал ДТП, в которое попало несколько автомобилей

ФотоПоліція Київської області

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