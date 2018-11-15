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Під Києвом п’яний водій на Opel збив двох дітей і втік

На Київщині у селі Качали Бородянського району 14 листопада близько 17.00 автомобіль темного кольору збив двох дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку, і зник з місця ДТП.

Під Києвом п’яний водій на Opel збив двох дітей і втік

Внаслідок ДТП важкі травми отримала 10-річна дівчинка – за її життя борються лікарі, а у її 8-річного братика перелом правої ноги, повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці за кілька годин встановили винуватця аварії – це 37-річний житель Бучі, який був напідпитку.

Водія Opel Vectra з латвійськими номерами та характерними для ДТП пошкодженнями затримали патрульні на трасі Київ-Ковель.

Він не зупинився на вимогу поліцейських, але його наздогнали і затримали у селі Немішаєво.

У багажнику авто знайшли відірвану решітку переднього бампера. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,4 проміле.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

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Під Києвом п’яний водій на Opel збив двох дітей і втік / 2 фотографии

Нагадаємо, у Києві на Броварському проспекті п’яний водій спровокував ДТП, в яку потрапило кілька автомобілів.

Фото: Поліція Київської області

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