Факты ICTV рассказывают историю мамы, которая вот уже девять лет дожидается справедливого расследования смерти своей 22-летней дочери.

Более 2 000 человек погибло в ДТП на украинских дорогах в 2018 году. Из года в год эта цифра не меняется и демонстрирует дикую стабильность и наплевательское отношение со стороны государства.

Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах является человеческий фактор. Мгновения отделяют человека от неверно принятого решения до момента смерти. Превысил скорость, развернулся в неположенном месте, сел пьяным за руль… Это те причины, которых можно избежать, на которые стоит обращать внимание и не допускать проявление подобного поведения водителей на дорогах Украины.

История Аллы Горелик мало чем отличается от десятка других, которые случаются на дорогах нашей страны. Ее дочь, Радмила Тигиева (начинающая фигуристка из Днепра), которой не исполнилось и 22 лет, погибла под колесами автомобиля. Виновником ДТП стала другая девушка, ровесница и знакомая погибшей, Катерина Алексеева, которая вот уже девять лет находится на свободе, а дело по ее преступлению перекладывается из ящика в ящик и искусственно затягивается.













9 лет бездействия суда и следователей: кто ответит за смерть девушки в ДТП? / 3 фотографии

Роковая ночь 18 октября 2009 года

Это был ничем не примечательный октябрьский вечер в селе Войсковое Днепропетровской области. Молодая и шумная компания, которая вместе проводила время, уже было собиралась расходиться по домам. Радмила, ее знакомый Артем Стороженко и вся компания беседовали за припаркованным возле дороги Volkswagen Transporter, когда на скорости около 70 км/ч в автомобиль врезался ВАЗ 2101. От сильного удара иномарку откинуло на стоящих рядом людей – Артем остался на всю жизнь инвалидом, а жизнь Радмилы спасти не удалось.

За рулем ВАЗ 2101 находилась ровесница погибшей Катерина Алексеева, которая взяла автомобиль по доверенности у своего отца, Олега. Экспертиза, проведенная после аварии в больнице, куда привезли Катерину, показала, что в крови виновницы ДТП количество промилле превышает норму практически в четыре раза. Кроме того, Алексеева, которая в последствии вышла замуж и сменила фамилию на Прокопец, нарушила минимум три пункта ПДД, за что также не понесла никакого наказания.

В дальнейшем обвиняемая сторона попытается сфальсифицировать результаты анализов крови, а сама Катерина начинает утверждать, что совершить маневр на дороге ее вынудит неопознанный одушевленный объект. Именно он неожиданно в 3 часа ночи появился на пути автомобиля и во избежание столкновения обвиняемая была вынуждена направить транспортное средство в рядом стоящий Volkswagen Transporter.













9 лет бездействия суда и следователей: кто ответит за смерть девушки в ДТП? / 3 фотографии

Девять лет спустя

За последние девять лет мать погибшей Радмилы Алла Горелик пережила многое. После того, как в 2009-м году по факту ДТП Солонянским районным судом Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело, спустя два года оно было перенаправлено на дополнительное расследование в областное УВД. В 2013-м году следователем Виктором Панченко дело и вовсе было закрыто (за отсутствием в действиях Катерины Алексеевой состава преступления), о чем пострадавшая сторона узнала постфактум лишь спустя полгода.

Лишь безудержное желание матери наказать виновных, а также результаты работы журналистов помогли возобновить дело в 2014-м году. Генеральная прокуратура Днепропетровской области Украины под давлением прессы отменила постановление о закрытии уголовного дела и снова передала его в областное УВД для проведения судебного следствия. Однако с того момента за последние четыре года следствие не продвинулось ни на шаг, несмотря на шефство над ним заместителя начальника отдела расследований ДТП полиции Днепропетровщины Ирины Литвиненко.

Ход досудебного следствия контролировался лично областной Прокуратурой, которая взяла дело под свой контроль. Но вот уже четыре года с того момента следствие, адвокаты обвиняемой и суд делают все возможное, чтобы дотянуть до необходимой отметки в 10 лет, когда дело автоматически закроется. За 9 лет из 28 запланированных заседаний суда состоялось лишь 8 – все остальные были перенесены по разным причинам по инициативе обвиняемой и ее защиты.

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Мы вновь обратились в ГПУ Днепропетровской области, чтобы нам прояснили ситуацию, в которой у потерпевшей стороны остается ровно год, чтобы доказать в суде виновность человека, на которую указывают все доказательства и свидетельства потерпевших.

– Во время судебного следствия были допрошены обвиняемая, четверо пострадавших, 16 свидетелей и частично изучены письменные доказательства. В связи с окончанием 18.10.2018 полномочий судьи Солонянского районного суда указанное дело направлено в Днепровский апелляционного суд.

Защиту обвиняемого осуществляли два адвоката, которые предоставили суду заявления о невозможности прибыть на судебное заседание (по этой причине судебные заседания неоднократно переносились), подавали ходатайства об отводе судьи Октябрьского районного суда, которая должна рассматривать указанное дело.

В судебном заседании адвокат защиты отказался от выполнения своих обязанностей, мотивируя это тем, что не достиг соглашения с обвиняемым по выбранному им способу защиты. Судом вынесено постановление о поручении Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Днепропетровской области назначить защитника для обвиняемого.

На вопрос о том, как долго еще будет тянуться дело и как ГПУ собирается оказать содействие его наиболее оперативному решению, ответ последовал более, чем ожидаемый:

– Долгое судебное разбирательство указанного уголовного производства обусловлено занятостью защитников в других судебных заседаниях и привлечением другого защитника к участию в деле, неявкой свидетелей, пребыванием судьи в отпуске и на больничном.

Также обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с положениями ст.28 УПК Украины обязанность по соблюдению разумных сроков судебного разбирательства уголовного производства возлагается исключительно на суд.









9 лет бездействия суда и следователей: кто ответит за смерть девушки в ДТП? / 2 фотографии

Однако наверняка эти ответы оставят равнодушной того человека, который хочет лишь одного – справедливого расследования и суда по закону.

– Мне очень хочется знать, какое наказание понесли сотрудники прокуратуры – Алан Цховребов, который без апелляции отправил дело на доследование; Роман Чепиль, который незаконно подтвердил закрытие дела, а потом его же и открыл снова под давлением прессы; следователь Виктор Панченко, а также его руководство в лице Сергея Литвина и Ирины Литвиненко, которые два года затягивали следствие, после чего закрыли его и скрывали от меня этот факт шесть месяцев, – говорит мать погибшей Радмилы Алла Горелик.

Коррумпированная составляющая мозга любого жителя Украины дает, как ему кажется, право решать все свои проблемы постфактум. Здесь можно договориться, туда можно занести, там тебя простят, если ты заплатишь определенную сумму… К сожалению, на такой идеологии воспитывалось не одно поколение украинцев, но это не значит, что мы должны продолжать жить по этому сценарию и далее.

История Радмилы демонстрирует беспомощность украинской власти, слепоту Фемиды и безразличие общества. Эта одна из тысячи историй, которые, кажется, никогда не произойдут с нами. Но мы не имеем права проходить мимо нее, потому что эта история является частью нашего воспитания и мировоззрения.

Факты ICTV продолжают следить за тем, как будет развиваться судебный процесс в отношении Катерины Прокопец. В следующем материале мы более подробно расскажем об обвиняемой стороне и тех фигурантах дела, которые своим бездействием или сопротивлением растянули его на долгие девять лет.

Антон Светличный