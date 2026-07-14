Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для поступления в аспирантуру стартовала сегодня, 14 июля. О начале вступительных экзаменов сообщило Министерство образования и науки Украины.

После завершения тестирования участники могут сразу увидеть количество набранных тестовых баллов и предварительно оценить свои шансы на поступление. Но для участия в конкурсном отборе используются результаты, переведенные по шкале 100-200 баллов.

Как перевести баллы ЕВЭ в 2026 году читайте в нашем материале.

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ЕВЭ баллы: таблица 2026

Для конкурсного отбора заведения высшего образования учитывают не сырые тестовые баллы, а результаты перевода баллов ЕВЭ 2026 в шкалу 100-200 баллов.

Министерство образования и науки заранее утвердило таблицы перевода баллов ЕВЭ 2026. По ним можно определить, какой оценке по шкале 100-200 соответствует количество тестовых баллов, полученных во время выполнения заданий.

Именно эти таблицы используются во время конкурсного отбора, поэтому поступающим следует ориентироваться не только на количество правильных ответов, но и на переведенный результат.

Таблица баллов ЕВЭ 2026: как оценивают тест

ЕВЭ состоит из двух отдельных блоков, а именно теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста иностранного языка.

Блок ТОУК содержит 27 задач разных типов. Максимально за него можно получить 33 тестовых балла.

Блок иностранного языка включает 30 задач. Поступающие могут выбрать английский, немецкий, французский или испанский язык. Максимальный результат этого блока составляет 30 тестовых баллов.

Для участия в конкурсном отборе в аспирантуру необходимо набрать не менее 300 баллов по сумме двух блоков ЕВЭ после перевода результатов в соответствующую шкалу.

Однако это еще не гарантирует поступление. После ЕВЭ поступающие сдают экзамен по специальности в своем заведении высшего образования. Конкретно его итог формирует 60% конкурсного балла.

Как оценивают ЕПВИ

Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) состоит из 140 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа.

Для выполнения работы отводится 180 минут, а максимально можно набрать 140 тестовых баллов. Как и результаты ЕВЭ, эти баллы переводятся в шкалу 100-200 в соответствии с утвержденными Министерством образования и науки таблицами.

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