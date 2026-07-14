Верховная Рада приняла закон №15225, который устраняет правовое неравенство между военнослужащими из числа бывших осужденных и другими защитниками Украины.

Документ гарантирует им одинаковые социальные и правовые права во время прохождения военной службы.

За соответствующее решение 14 июля проголосовали 309 народных депутатов.

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Закон о правах для мобилизованных в ВСУ бывших осужденных

— Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования прохождения военной службы по контракту лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания на основании статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, создание условий для эффективного использования их военного потенциала с учетом возраста, состояния здоровья и других социальных факторов, а также обеспечение для них надлежащих гарантий социальной и правовой защиты, — говорится в пояснительной записке.

Принятый документ ликвидирует правовое неравенство и обеспечивает военнослужащим, которые были мобилизованы в ряды ВСУ из учреждений исполнения наказаний, такие же права, как и остальным военнослужащим.

Отныне они будут иметь право на ежегодные отпуска, дополнительный отдых после освобождения из плена, полноценное лечение после ранений, а также перевод в ТЦК или тыловые подразделения по состоянию здоровья.

Закон гарантирует женщинам-военнослужащим этой категории право на отпуск в связи с беременностью и родами, а также на отпуск по уходу за ребенком.

С момента запуска в мае 2024 года системы мобилизации заключенных в ряды ВСУ в нее вступили более 12 тыс. человек из мест лишения свободы.

Напомним, 8 мая 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, который ввел институт условно-досрочного освобождения осужденных для их участия в обороне Украины, защите ее независимости и территориальной целостности.

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