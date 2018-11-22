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Хотел похвастаться – в Каменске во время застолья взорвалась граната

В Днепропетровской области во время застолья взорвалась граната.

В городе Каменское (Днепропетровская область) из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

По информации полиции, мужчина во время распития алкогольных напитков с другом решил похвастаться гранатой.

Из-за неосторожного обращения с боевым запасом произошел взрыв, в результате которого мужчины получили ранения. Их доставили в больницу.

– Во время осмотра места происшествия с участием работников взрывотехнического управления ГУНП предварительно установлено, что взорвалась граната Ф-1, – говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

К слову, на Ровенском полигоне травмировался 19-летний солдат из-за взрыва боеприпаса.

Фото: пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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