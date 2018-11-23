В штате Алабама (США) на распродаже к Черной пятнице в одном из торговых центров парень открыл стрельбу.

В штате Алабама (США) на распродаже к Черной пятнице из-за конфликта двух парней произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщает The Washington Post.

Во время конфликта один из парней достал пистолет и начал стрелять в другого. Во время стрельбы также ранили 12-летнюю девочку.

Пострадавших доставили в больницу. Состояние 18-летнего парня оценивают как тяжелое.

Сотрудники полиции пытались успокоить стрелка, однако одному из них пришлось выстрелить в нападающего, из-за чего тот скончался.

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По словам свидетелей, во время конфликта было слышно по меньшей мере восемь выстрелов.

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