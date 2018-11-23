PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Отказался делать уроки: родные до смерти забили 9-летнего ребенка/

Отказался делать уроки: родные до смерти забили 9-летнего ребенка

В городе Мюлуз на юге Франции родители убили собственного сына из-за отказа делать домашнее задание.

Об этом пишет BBC.

В момент трагедии в доме находилось четверо детей: два брата и две сестры. После того, как мальчик отказался выполнять домашнее задание, его начали жестоко наказывать. Его избивали родные, а мать, которая находилась в командировке, поддерживала такие действия со стороны мужа и других  и призывала это продолжать.

В итоге у ребенка остановилось сердце. Судмедэкспертиза показала, что мальчик умер из-за полученных травм.

Открыто уголовное дело, оба родителя находятся под стражей.

Такая ситуация поспособствовала тому, что правительство Франции хочет ввести запрет на физическое наказание детей.

Читайте: 9 лет бездействия суда и следователей: кто ответит за смерть девушки в ДТП?

К слову, в Тернопольской области мать сильно избила своего ребенка за плач.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Власть против автомобилистов: бензиновые протесты во Франции
125 тыс. человек протестуют во Франции: десятки раненых и задержанных
Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил преступников под залог
€1,7 за 1л! Французы блокируют дороги из-за подорожания бензина
На Киевщине паяные подростки насмерть забили бездомного
Познакомились на вокзале: мужчина убил новую знакомую во время интима и выбросил тело
Дождь – это несерьезно: армия Франции троллит Трампа
Еммамуель Макрон
Покушение на Макрона: во Франции задержали шесть человек
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка