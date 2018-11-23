В городе Мюлуз на юге Франции родители убили собственного сына из-за отказа делать домашнее задание.

Об этом пишет BBC.

В момент трагедии в доме находилось четверо детей: два брата и две сестры. После того, как мальчик отказался выполнять домашнее задание, его начали жестоко наказывать. Его избивали родные, а мать, которая находилась в командировке, поддерживала такие действия со стороны мужа и других и призывала это продолжать.

В итоге у ребенка остановилось сердце. Судмедэкспертиза показала, что мальчик умер из-за полученных травм.

Открыто уголовное дело, оба родителя находятся под стражей.

Такая ситуация поспособствовала тому, что правительство Франции хочет ввести запрет на физическое наказание детей.

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К слову, в Тернопольской области мать сильно избила своего ребенка за плач.