В Житомире в результате столкновения автомобиль скорой помощи и Hyundai Santa Fe влетели в частный дом. В аварии пострадали 7 человек.

– В Житомире автомобиль скорой помощи, который двигался с проблесковыми маячками по улице Ивана Мазепы, столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe. После этого оба автомобиля въехали в дом, – отметили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

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В результате аварии пострадали 7 человек. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

















Влетели в частный дом: в Житомире столкнулись скорая и Hyundai / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Виноградов Закарпатской области водитель на Mitsubishi Lancer специально въехал в толпу, пытаясь убить свою сестру.

Фото: ГУНП в Житомирской области.