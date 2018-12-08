В Житомире в результате столкновения автомобиль скорой помощи и Hyundai Santa Fe влетели в частный дом. В аварии пострадали 7 человек.
– В Житомире автомобиль скорой помощи, который двигался с проблесковыми маячками по улице Ивана Мазепы, столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe. После этого оба автомобиля въехали в дом, – отметили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.
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В результате аварии пострадали 7 человек. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Влетели в частный дом: в Житомире столкнулись скорая и Hyundai / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Виноградов Закарпатской области водитель на Mitsubishi Lancer специально въехал в толпу, пытаясь убить свою сестру.
Фото: ГУНП в Житомирской области.
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