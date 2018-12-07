В Виноградов Закарпатской области водитель на Mitsubishi Lancer специально въехал в толпу, пытаясь убить свою сестру.

Автомобиль въехал на пяти местных жителей. В результате женщина погибла, еще четыре человека получили травмы средней и легкой степеней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской области.

Виновник ДТП совершил наезд из-за личной неприязни к сестре: она погибла в реанимации.

Водителя сейчас держат под стражей. Ему вынесено обвинение в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115) и нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) УКУ.

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К слову, в Полтавской области из-за гололеда столкнулись два легковых автомобиля. В результате чего один человек погиб, 5 травмировались.