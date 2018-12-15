PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Взрыв в многоэтажке Измаила: сгорели три квартиры/

Взрыв в многоэтажке Измаила: сгорели три квартиры

По улице Фанагорийской в Измаиле (Одесская область) прогремел взрыв в многоквартирном доме.

О взрыве в многоэтажке в Измаиле сообщает издание Думской.

Взрыв прогремел в 7.30. Пожарные прибыли на место происшествия в течение восьми минут.

Пожар охватил в общей сложности 130 квадратных метров. К 9.30 огонь удалось ликвидировать.

В результате пожара пострадали три квартиры. Одна из них полностью выгорела вместе с балконом. Огонь повредил имущество и балконы еще в двух квартирах.

По словам очевидцев, на балконе квартиры №101 прогремели два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды. После этого огонь, возникший на балконе, перекинулся в квартиру.

Читайте: Взрыв в Фастове: под завалами нашли тела двух человек

В ГСЧС сообщили, что в квартире, где произошло возгорание, проживали три человека. Владелец  – мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован в Центральную городскую больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Жители микрорайона говорят, что пострадавший давно занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе.

Вероятно, взрыв пиротехники и стал причиной пожара.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Взрыв в многоэтажке Измаила: сгорели три квартиры / 11 фотографий

Напомним, 14 декабря в Фастове в многоквартирном доме произошел сильный взрыв.

Фото: Думская.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрыв в Фастове: спасатели закончили поисковые работы
Взрыв в Фастове: под завалами нашли тела двух человек
В Фастове произошел сильный взрыв в многоэтажке
В Киевской области прогремел взрыв на АЗС
В Афганистане погибли 37 талибов – пытались заминировать авто
На китайском химзаводе прогремел взрыв – более 20 жертв
Почти 30 погибших: в Афганистане в мечети прогремел взрыв
Хотел похвастаться – в Каменске во время застолья взорвалась граната
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка