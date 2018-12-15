По улице Фанагорийской в Измаиле (Одесская область) прогремел взрыв в многоквартирном доме.

О взрыве в многоэтажке в Измаиле сообщает издание Думской.

Взрыв прогремел в 7.30. Пожарные прибыли на место происшествия в течение восьми минут.

Пожар охватил в общей сложности 130 квадратных метров. К 9.30 огонь удалось ликвидировать.

В результате пожара пострадали три квартиры. Одна из них полностью выгорела вместе с балконом. Огонь повредил имущество и балконы еще в двух квартирах.

По словам очевидцев, на балконе квартиры №101 прогремели два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды. После этого огонь, возникший на балконе, перекинулся в квартиру.

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В ГСЧС сообщили, что в квартире, где произошло возгорание, проживали три человека. Владелец – мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован в Центральную городскую больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Жители микрорайона говорят, что пострадавший давно занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе.

Вероятно, взрыв пиротехники и стал причиной пожара.













































Взрыв в многоэтажке Измаила: сгорели три квартиры / 11 фотографий

Напомним, 14 декабря в Фастове в многоквартирном доме произошел сильный взрыв.

Фото: Думская.