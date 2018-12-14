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Факти / Надзвичайні події / У Фастові стався сильний вибух у багатоповерхівці/

В Фастове произошел сильный взрыв в многоэтажке

В городе Фастов в многоквартирном доме произошел сильный взрыв, который разрушил часть здания.

По предварительной информации, взрыв дома в Фастове на улице Семена Палия произошел из-за газа, сообщает KyivOperativ.

Значительная часть многоэтажки разрушена.

Информация о пострадавших устанавливается.

На место прибыли спасатели, правоохранители и врачи.

Читайте: В Киевской области прогремел взрыв на АЗС

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В Фастове произошел сильный взрыв в многоэтажке / 3 фотографии

Напомним, в Житомирской области в пожаре погибла семья.

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