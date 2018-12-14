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Взрыв в Фастове: под завалами нашли тела двух человек

В Фастове Киевской области под завалами спасатели извлекли тела двух человек. Взрыв в доме раздался сегодня утром.

– В 21.45 из-под завалов достали два тела мужского и женского пола, – рассказали в ГСЧС Киевской области.

Читайте: В Киевской области прогремел взрыв на АЗС

Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас спасатели разбирают завалы на 3-м этаже здания.

Напомним, сегодня в городе Фастов в многоквартирном доме произошел сильный взрыв, который разрушил часть здания.

Фото и видео: ГСЧС Киевской области.

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