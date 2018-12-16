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Факти / Надзвичайні події / В Японії у ресторані стався вибух, десятки поранених - ЗМІ/

В Японии в ресторане произошел взрыв, десятки раненых – СМИ

Мощный взрыв прогремел в ресторане города Саппоро в Японии.

В японском городе Саппоро в результате взрыва в одном из ресторанов пострадали 41 человек.

Причина взрыва пока названа не была, однако некоторые СМИ пишут о возможном взрыве газа. Официальную версию правоохранители выдвинут после экспертизы, пишет BBC Украина.

Полиция города перекрыла несколько улиц возле ресторана. Спасатели не исключают новых взрывов.

Читайте: Взрыв в многоэтажке Измаила: сгорели три квартиры

Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме.

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