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Факти / Надзвичайні події / У Кривому Розі мати з 4-річним сином вистрибнули з вікна багатоповерхівки/

В Кривом Роге мать с 4-летним сыном выпрыгнули из окна многоэтажки

Сегодня в Кривом Роге из окна многоэтажки выпрыгнула женщина с ребенком.

Женщине было 28 лет, ее сыну 4 года.

Об этом сообщает Первый городской.

По предварительной информации, девушка не проживала в этом доме.

Мотив такого поступка не известен. Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте: Из-за ребенка: одессит убил бывшую, поджег квартиру и выпрыгнул с 6 этажа

К слову, в Талалаевке Черниговской области правоохранители обнаружили тело повешенной матери и двух ее мертвых детей.

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