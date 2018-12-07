В Одессе 28-летний мужчина убил 33-летнюю бывшую жену, поджег квартиру вместе с телом, а потом выпрыгнул с 6 этажа. На такие действия он пошел из-за того, что не хотел отдавать ребенка.

– Конфликт между женщиной и мужчиной возник два года назад, когда они не смогли поделить ребенка при разводе. Суд постановил, что мальчик будет проживать с родителями поочередно, – говорится в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Ребенок находился у мужчины, однако на следующий день он должен был отдать его бывшей жене.

– Мужчина вместе со своей 47-летней матерью приехал к ее дому. Оставив мать в автомобиле, он прихватил с собой бутылку с бензином и поднялся наверх, – сообщили в полиции.

После того, как мужчина убил бывшую жену, он поджег квартиру, но из-за неисправной дверной ручки не смог выбраться на улицу.

Читайте: В Днепре учительница умерла во время урока

По словам матери мужчины, через некоторое время ее сын высунулся из окна и начал звать на помощь. Однако он не удержался на ногах и выпал с 6 этажа.

Подозреваемые по делу задержаны. Им грозит наказание по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.













Из-за ребенка: одессит убил бывшую, поджег квартиру и выпрыгнул с 6 этажа / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Херсоне между мужчиной и тестем произошла ссора, в результате которой последнего задушили ремнем.

Фото: ГУНП в Одесской области.

Видео: ГУНП в Одесской области.