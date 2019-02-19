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Скандал в больнице Запорожье: внезапно закончилась анестезия для операций

В 9-й городской больнице Запорожья прекратили принимать пациентов на операции из-за отсутствия обезболивающего, которое якобы не успели вовремя закупить. Сорвались даже плановые операции.

Скандал у лікарні Запоріжжя

Речь идет о наркотическом средстве, которое нельзя просто купить в аптеке, потому что его закупает государство. Куда из больницы внезапно исчезли наркотики – разбирались журналисты Чрезвычайных новостей.

Под кабинетами запорожских врачей – очереди из больных, которым отказали в операциях, хотя они уже потратили на подготовку к ним тысячи гривен.

Оказывается, обезболивающее не успели закупить, потому что якобы сорвался тендер.

В администрации больницы оправдываются, мол, были не готовы к аномальному наплыву пациентов из-за гололеда.

Однако, несколько дней дефицита внезапно закончились прямо во время съемки – необходимые препараты одолжили в других больницах.

Теперь больницу ждет проверка СБУ, которая найдет виновного в медицинском коллапсе.

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К слову, недавно в Ивано-Франковске произошел скандал из-за того, что полицейских заставляют мыть служебные авто

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