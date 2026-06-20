Третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый Петр Порошенко отказались от польского Ордена Белого Орла. Это произошло после того, как президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить эту награду президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова и сам Петр Порошенко.

Ющенко отказался от Ордена Белого Орла

– Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия пересмотреть решение о награждении президента Украины Владимира Зеленского, – заявила она.

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По словам пресс-секретаря Ющенко, эту награду вручили не только конкретному человеку. Она стала знаком уважения украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свободу, независимость и право жить в собственном государстве.

По ее мнению, именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, ежедневно защищающих страну на фронте, работающих для победы в тылу и теряющих самых дорогих в этой войне.

– Я хорошо помню слезы на глазах Виктора Ющенко и Леха Качиньского в Гуте Пеняцкой во Львовской области в 2009 году, где состоялось чествование польских жертв карательной операции в годы Второй мировой войны. Это были искренние слезы искупления, взаимного прощения и чествования погибших, – отметила она.

Как утверждает Ванникова, тогда Ющенко и Качиньский сознательно избрали путь примирения. Несколькими годами ранее президенты вместе чествовали украинские жертвы в селе Павлокома в Польше и отмечали необходимость украинско-польского понимания, несмотря на трагические страницы прошлого.

По ее словам, это был один из ярких примеров политики исторического примирения, которую вместе строили Виктор Ющенко и Лех Качиньский.

Тогда украинцы и поляки вместе проходили через непростые страницы всеобщей истории, но разговоры строились на взаимном уважении, честности и желании понять друг друга.

Также Ванникова отметила, что никогда не забудет первые месяцы полномасштабного вторжения. Тогда Польша одной из первых протянула руку помощи Украине, за что всегда будет благодарна.

Однако Украина сегодня защищает не только себя, но и восточную границу всей Европы. В итоге любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, работают только в пользу России, подчеркнула она.

Порошенко отказался от Ордена Белого Орла

– Считаю ошибочным решение президента Польши Кароля Навроцкого и несправедливым по отношению к народу Украины. Не случайно его уже поздравил Медведев. Кремль всегда аплодирует всему, что ослабляет единство между Украиной и Польшей, – заявил Порошенко.

По его словам, награждали не президентов, а украинских воинов, защищающих Украину, Польшу и всю Европу.

– Поэтому я принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Две недели назад я обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если нам не удастся убедить президента Навроцкого не делать ошибочного решения. К сожалению, не удалось, – отметил он.

Порошенко утверждает, что это его ответ на решение Навроцкого, однако этот шаг никак не адресован польскому народу.

По его мнению, любой кризис между Киевом и Варшавой сегодня – это не только проблема дипломатии, но и вопрос безопасности, который нужно решать немедленно. Сегодня важно не усугублять конфликт, а завершить его, подчеркнул Порошенко.

Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

На следующий день, 20 июня, президент Украины ответил тем, что вернул эту высшую награду Польше, отправив ее через Новую почту. Вслед за этим решением отказ от своих польских знаков отличия объявил ряд других украинских чиновников.

Кроме Ющенко и Порошенко, второй президент Украины Леонид Кучма отказался от Ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году.

Свои Кавалерские кресты Ордена за Заслуги перед Республикой Польша вернули заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и посол Украины в Варшаве Василий Боднар, назвавший решение польской стороны исторически несправедливым.

В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вернул Золотой офицерский крест Ордена За заслуги перед Республикой Польша, отметив, что такие споры только подыгрывают интересам России.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отдал Командорский крест со звездой Ордена За заслуги перед Республикой Польша, отметив, что ключевым приоритетом в отношениях стран является взаимное уважение.

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