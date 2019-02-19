У 9-й міській лікарні Запоріжжя припинили приймати пацієнтів на операції через відсутність знеболювального, яке нібито не встигли вчасно закупити. Зірвалися навіть планові операції.

Йдеться про наркотичний засіб, який не можна просто купити в аптеці, бо його закуповує держава. Куди з лікарні раптово зникли наркотики – розбиралися журналісти Надзвичайних новин.

Під кабінетами запорізьких лікарів – черги з хворих, яким відмовили в операціях, хоча вони вже витратили на підготовку до них тисячі гривень.

Виявляється, знеболювальне не встигли закупити, бо нібито зірвався тендер.

В адміністрації лікарні виправдовуються, мовляв, були не готові до аномального напливу пацієнтів через ожеледицю.

Проте, кілька днів дефіциту раптово закінчилися просто під час зйомки – необхідні препарати позичили в інших лікарнях.

Тепер лікарню чекає перевірка СБУ, яка знайде винного у медичному колапсі.

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