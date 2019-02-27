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В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей

В Пенсильвании (США) 45-летняя женщина и ее 19-летняя подозреваются в убийстве пятерых родственников.

сша

В Пенсильвании (США) 45-летняя женщина и ее 19-летняя подозреваются в убийстве пятерых родственников, пишет CNN.

Обе женщины признались в убийствах. Мать рассказала, что все родственники “хотели умереть”.

Во время показаний женщины рассказали, что всех своих жертв они задушили.

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Среди убитых трое детей (двум из них девять и 13 лет) и две сестры женщины.

Все тела были найдены в одной спальне, лицом вверх у подножья кровати.

В письменных показаниях точно не понятно кто кого убивал, так как женщины путаются в своих словах.

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В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей / 2 фотографии

Ранее сообщалось, что в Харькове отец с сыном убили бывшего полицейского, расчленили его тело и съели.

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