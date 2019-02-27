В Пенсильвании (США) 45-летняя женщина и ее 19-летняя подозреваются в убийстве пятерых родственников.
В Пенсильвании (США) 45-летняя женщина и ее 19-летняя подозреваются в убийстве пятерых родственников, пишет CNN.
Обе женщины признались в убийствах. Мать рассказала, что все родственники “хотели умереть”.
Во время показаний женщины рассказали, что всех своих жертв они задушили.
Читайте: До слез. Реакция мужчины, которого признали невиновным после 18 лет тюрьмы
Среди убитых трое детей (двум из них девять и 13 лет) и две сестры женщины.
Все тела были найдены в одной спальне, лицом вверх у подножья кровати.
В письменных показаниях точно не понятно кто кого убивал, так как женщины путаются в своих словах.
В США мать и дочь убили пятерых родственников, среди них трое детей / 2 фотографии
Ранее сообщалось, что в Харькове отец с сыном убили бывшего полицейского, расчленили его тело и съели.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+