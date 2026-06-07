Министерство иностранных дел Украины отреагировало на атаку российского дрона по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Реакция МИД на атаку РФ по ЦХОЯТ

В дипломатическом ведомстве отметили, что удар является очередным сознательным нападением на ядерную инфраструктуру и создает серьезные риски для международной ядерной безопасности, а также добавили, что такие действия РФ демонстрируют полное пренебрежение к Уставу МАГАТЭ.

— Россия продолжает совершать преступления в ядерной сфере. Государство, оккупировавшее крупнейшую в Европе атомную электростанцию, превращает ядерные объекты в инструмент военного шантажа и атакует объекты ядерной инфраструктуры другого государства, не может восприниматься как добросовестный партнер в международном ядерном сотрудничестве, — говорится в сообщении.

В связи с этим Украина призвала государства, международные организации, компании и финансовые учреждения пересмотреть сотрудничество с российской ядерной отраслью.

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Также МИД призывает партнеров воздержаться от новых проектов из РФ в сфере атомной энергетики и усилить санкции против российского атомного сектора, в частности, в отношении компаний и должностных лиц, причастных к оккупации украинских ядерных объектов.

Украинская сторона уже проинформировала Секретариат МАГАТЭ об инциденте и настаивает на его надлежащем отражении в отчетах агентства, отметили в министерстве.

В МИД ожидают, что вопрос атаки на ЦХОЯТ станет предметом рассмотрения во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое начнется 8 июня.

В ведомстве также призвали международных партнеров дать принципиальную оценку действиям России, отметив, что отсутствие четкой реакции может способствовать дальнейшим атакам на объекты ядерной инфраструктуры.

В Службе безопасности Украины ранее заявили, что атака российского беспилотника Герань-2 на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива расценивается как военное преступление.

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