Графики отключений света: будут ли применяться 8 июня
В Украине в понедельник, 8 июня, применение мер ограничения не планируется.
Графики отключений света на 8 июня не будут применяться
Как сообщили в Укрэнерго, 8 июня графики отключений света не планируются.
– Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении.
В то же время, в ведомстве советуют перенести пользование мощными электроприборами на дневное время — с 10.00 до 16.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – добавляют в компании.
Напомним, что на утро 5 июня в результате вражеских атак были обесточены абоненты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) – на утро того же дня были обесточены три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады облэнерго работали над восстановлением поврежденных непогодой воздушных линий электропередачи.