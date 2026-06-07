В Украине в понедельник, 8 июня, применение мер ограничения не планируется.

Графики отключений света на 8 июня не будут применяться

Как сообщили в Укрэнерго, 8 июня графики отключений света не планируются.

– Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве советуют перенести пользование мощными электроприборами на дневное время — с 10.00 до 16.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – добавляют в компании.

Напомним, что на утро 5 июня в результате вражеских атак были обесточены абоненты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) – на утро того же дня были обесточены три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады облэнерго работали над восстановлением поврежденных непогодой воздушных линий электропередачи.

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