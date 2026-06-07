Кабмин утвердил ряд изменений в сфере социальной поддержки пострадавших от войны украинцев.

Нововведения касаются выплат для учреждений, принимающих переселенцев, компенсаций за поврежденное жилье и обеспечение жильем детских домов семейного типа.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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По словам Юлии Свириденко, правительство продолжает совершенствовать механизмы поддержки граждан, пострадавших от войны.

В частности, заведениям, приютившим внутренне перемещенных лиц, уделят больше времени для получения компенсации в случаях, когда переселенцы потеряли документы из-за боевых действий.

Теперь этот срок будет составлять 90 дней вместо 60.

Кроме того, для подтверждения факта разрушения или повреждения жилья можно использовать акт дистанционного обследования.

Ожидается, что это упростит доступ граждан к программам компенсаций, особенно на территориях, где проведение проверок осложнено или опасно.

Также правительство сделает систему выплат более прозрачной.

В электронном кабинете Пенсионного фонда Украины граждане смогут пересматривать информацию о назначении компенсации, причинах отказа, расчете суммы выплат и уже начисленных средствах.

Отдельным решением Кабмин утвердил порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета по обеспечению жильем детских домов семейного типа.

Приоритет при распределении средств будет предоставляться семьям, которые были вынуждены эвакуироваться из-за войны, потеряли собственное жилье или возвращаются в Украину после пребывания за границей.

На реализацию этой программы в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн. грн.

Напомним, Кабмин добавил 14 новых категорий в Реестр убытков от агрессии РФ, по которым граждане, бизнес и государство смогут подавать заявления о вреде и потерях, причиненных российской агрессией.

В частности, после запуска новых сервисов в Дии появится возможность подавать заявления о потере доступа к медицинской помощи и образованию, другим экономическим потерям, а также нарушению норм МГП, прав человека, законов и обычаев войны.

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