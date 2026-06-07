”Окно возможностей” для переговоров с РФ: существует ли оно, предпосылки и вероятные сценарии

На этой неделе обсуждения возможностей для завершения войны в Украине приобрело более активную форму. Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что дипломатический путь к прекращению огня необходимо найти до начала следующей зимы и опубликовал открытое письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.

Действительно ли “окно возможностей” для завершения горячей фазы войны в Украине начало открываться, какие предпосылки есть для его расширения и о сценариях развития событий до конца 2026 года — читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Переговоры до зимы: предпосылки

В последнее время все чаще поднимается тема возможностей завершения активной фазы войны до конца 2026 года. Так, президент Владимир Зеленский отметил, что важно сесть за стол переговоров до следующей зимы. И сейчас, по его словам, для этого есть предпосылки, поскольку Россия с декабря 2025 года начала терять инициативу на поле боя. Однако важно, чтобы было соответствующее давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

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– Это (начало переговоров по завершению войны, – Ред.) зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию, – подчеркнул Зеленский.

В то же время Кирилл Буданов отметил, что уже есть “реальные признаки для прекращения боевых действий”. Также он заявил, что сделает все возможное, чтобы поручение президента о скорейшем окончании войны России против Украины было выполнено.

4 июня было опубликовано открытое письмо Владимира Зеленского к Путину с предложением провести встречу лидеров, сесть за стол переговоров и закончить войну.

В то же время Украина продолжает наносить удары по логистике РФ на фронте и по глубокому тылу в России. В свою очередь министр обороны Михаил Федоров заявил, что этот процесс будет масштабироваться, анонсировав запуск программы Логистический локдаун.

– Запускаем отдельную программу Логистический локдаун для масштабирования middle strike (ударов средней дальности, – Ред.) и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия, – отметил министр.

Следствием этой тактики стало установление огневого контроля ВСУ над ВОТ, в частности в Луганской области, а также над Горловкой и Донецким аэропортом.

На фоне этого аналитики ISW заявили, что удары Сил обороны Украины по российским наземным линиям связи и тыловым объектам нарушают логистику оккупационных войск вдоль всей линии фронта — от оккупированной Луганской области до Крыма.

– Украинские войска фактически расширяют зону активности беспилотников от средней дальности до линии фронта, что нарушает способность РФ транспортировать личный состав на передовую и тактику инфильтрации, на которую российские войска полагались для продвижения в последние несколько месяцев, – подчеркнули в ISW.

И Украина уже в четыре раза увеличила уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки на оперативной глубине.

Окно возможностей для мира: открылось ли оно

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко отметил, что реальное “окно возможностей” для реальных переговоров по окончанию горячей фазы войны может открыться осенью – примерно с сентября по ноябрь.

— Прошу обратить внимание на такой момент — “окно возможностей” не для завершения войны, а для реальных переговоров по окончанию войны. И этот процесс будет зависеть от многих факторов и, к сожалению, от степени готовности к компромиссным вариантам завершения войны со стороны России, со стороны Путина, – отметил политолог.

По мнению эксперта, в течение лета открытие переговорного кластера очень маловероятно, поскольку Путин будет еще пытаться реализовать планы летнего наступления.

– Тем более, мне кажется, судя по заявлениям Путина, он не совсем адекватно воспринимает реальную военную ситуацию, – добавляет политолог.

В то же время как раз открытое письмо президента Владимира Зеленского к кремлевскому диктатору с призывом к встрече, переговорам, окончанию войны и создает соответствующую почву для открытия “окна возможностей” к договоренностям о прекращении огня, отмечает эксперт.

— Письмо Зеленского – это информационно-политическая контратака. Он разрушает все нарративы Путина и о переговорах на российских условиях, и о том, что Россия выиграет войну. Письмо демонстрирует, что Зеленский абсолютно не боится Путина, что Украине известно обо всех слабостях кремлевского диктатора, обо всех его болевых точках, — добавляет политолог.

Фактически это письмо является прямым официальным предложением начать переговоры о мире, а также демонстрацией украинской субъектности. В тоже время письмо подчеркивает сильные стороны Украины и слабые стороны противника

– Важно, что в этом письме Украина демонстрирует свою субъектность, утверждая, что Кремлю придется договариваться с нами. Не будет договоренностей между РФ и США, которые Украина будет выполнять. Нет. Мы четко говорим – вы либо договариваетесь с нами, и мы говорим, какие наши условия, позиции, либо мы продолжаем воевать. Также важно, что в письме Зеленский отдельно отметил компромиссы — прекращение огня по линии фронта, обмен пленными в формате “все на все” и т.д., — говорит эксперт.

Последнее в свою очередь — немаловажный момент для разрушения той информационно-политической кампании России, которую она проводит на Западе и даже в Украине – что якобы Зеленский не хочет мира.

Безусловно, признаком открытия “окна возможностей” для переговоров по окончании войны будет и визит спецпредставителей Дональда Трампа в Киев, который уже достаточно долгое время, с марта, откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

— Можно четко сказать – этот визит состоится тогда, когда завершится переговорная эпопея США с Ираном. После этого последует какая-то техническая, организационная пауза, определение логистики и т.д. И после этого спецпредставители Трампа будут ехать и в Москву, и в Киев — будет возобновляться переговорный процесс или будет попытка его возобновить, — добавляет политолог.

Также на расширение “окна возможностей” мирных переговоров влияют и четкие действия европейцев. Недавно в западных СМИ появилась информация, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план, как привлечь Путина к переговорам.

– Окно переговорных возможностей нужно формировать. И Европа, безусловно, может помочь в этом. Однако, по-моему мнению, решающая роль как и раньше остается за американцами. Здесь проблема не в Европе, а в Путине, его восприятии Зеленского и не желании с ним говорить. Для Путина Зеленский – загадка и он просто не понимает, как это делать.

А вот Трамп для него важен, с Трампом он хочет переговоров, хочет договариваться. С европейцами он ведет скорее тактическую игру, пытаясь рассорить страны Европы между собой и США с Европой, — добавляет эксперт.

Однако, если европейцы найдут взаимопонимание, определят четкую переговорную позицию, в частности, кто именно их будет представлять на переговорах, и будут настаивать на переговорах, то это может помочь сесть за стол переговоров по окончанию войны. В частности, этому действительно, по мнению политолога, могут способствовать Британия, Франция и Германия, если привлекут поддержку ЕС.

Что может побудить Кремль к серьезным переговорам

Для того чтобы “окно возможностей” для переговоров открылось должны соединиться несколько факторов — военный, политический, экономический, дипломатический.

И первый сверхважный фактор – военный. Если нашим военным на фронте удастся не просто остановить врага (что, по сути, сейчас и происходит), а надежно разрушить любые шансы РФ на успех летнего наступления, то это может побудить Кремль сесть за стол переговоров.

— Если летнее наступление России провалится, как это было с наступлением весной, тогда Россия осенью окажется перед жесткой и драматичной для себя дилеммой — либо начинать реалистические мирные переговоры, либо идти в эскалацию войны путем массовой мобилизации или переносом боевых действий на европейскую территорию, что может только усугубить ситуацию в России, — говорит политолог.

И у этого решения есть политический контекст для Путина, в частности, выборы в Госдуму РФ, которые состоятся 20 сентября. И хотя они фактически ничего не решают, кремлевский диктатор не будет рисковать возникновением дестабилизационных политических процессов внутри РФ на фоне их проведения. Для него и России это все равно период неопределенности.

То есть решение по эскалации войны или прекращению огня кремлевский диктатор будет принимать уже после их проведения.

Второй важный фактор – политический. Перед проведением выборов в Конгресс США будет определенная активизация усилий со стороны Трампа по достижению дипломатических успехов.

— В этом контексте у Трампа остается Куба и завершение войны в Украине. Поскольку ситуация в Кубе может развиваться по-разному, есть другой вариант — попытаться дожать Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня. Тогда у Трампа будет шанс выполнить одно из самых проблемных своих обещаний, которое он давал еще во время избирательной кампании, обещание закончить войну в Украине, – объясняет политолог.

Кроме того, если удастся не просто завершить войну в Иране, а возобновить мирное судоходство, урегулировать ситуацию в Ормузском проливе, то цены на нефть начнут существенно снижаться, а это ударит по возможности России в дальнейшем финансировать войну. Что в свою очередь поспособствует расширению переговорного окна возможностей.

Удары по России, в частности, украинские дроновые санкции, также будут побуждать Кремль к переговорам, создавая экономические предпосылки для завершения войны.

— Наши дроновые санкции, они могут и дальше существенно ухудшать российскую ситуацию с нефтепереработкой, с поставкой бензина, дизеля и спровоцировать топливный кризис не только в Крыму, но и в некоторых центральных регионах России, — говорит Владимир Фесенко.

На этом же уровне работает и дипломатический фактор, в частности санкционное, экономическое, политическое давление на РФ.

– Вот если Трамп начнет не на нас давить, а на россиян, с требованием начинать договариваться именно о прекращении огня, тогда и переговорная ситуация может кардинально измениться, – добавляет политолог.

В то же время, сочетание всех этих факторов, в частности военного, экономического, политического и дипломатического, может привести к обострению внутриполитической ситуации в России, внутренней борьбы там, когда одна башня Кремля начнет воевать с другой.

— Условно, начнется противостояние между ФСБ и Федеральной службой охраны (ФСО), так называемой партией адъютантов Путина, охраняющих его, — добавляет политолог.

Все это вместе усугубляет внутреннюю ситуацию в России, создавая дополнительные проблемы для Кремля и побуждая РФ к миру.

Сценарии возможного завершения войны до зимы 2026

Большинство экспертов по-прежнему считают, что наиболее реалистичным сценарием является продолжение боевых действий и в 2027 году, говорит политолог.

— Но здесь отмечу, что с высокой вероятностью, как это было и в прошлом году, и в начале этого года — жизнеспособность этого сценария будут определять именно переговоры о завершении войны, — добавляет политолог.

И здесь мы подходим ко второму сценарию, который, по мнению Владимира Фесенко, почти равнозначен первому. Он при благоприятном сочетании политических, военных, экономических факторов заключается в поэтапном секторальном прекращении огня.

— Не полное прекращение боевых действий, а, например, сначала будут договоренности о прекращении ударов по энергетике, далее — о прекращении воздушной войны и войны на море. А третий этап, возможно, уже в следующем году – это полное всеобъемлющее прекращение огня с соответствующими процедурами контроля и прочим, – говорит Владимир Фесенко.

И при этом сценарии, отмечает эксперт, могут быть периодические нарушения договоренностей о прекращении огня, как это, например, происходит между Ираном и США или Израилем и Ливаном. То есть, это ход событий предполагает сложный процесс, который можно назвать деэскалацией, где переговоры будут доминировать над продолжением военных действий.

Третий сценарий, по мнению политолога, достаточно идеалистический, заключается в достижении всеобъемлющего мирного соглашения, где одновременно начинаются переговоры, вероятно, о гибридном мирном соглашении, а территориальный вопрос остается в подвешенном состоянии.

В то же время остается формат так называемой заморозки по линии фронта, и есть и договоренности по многим другим вопросам.

— Это обмен пленными, решение гуманитарных вопросов, статус Запорожской АЭС, графика сокращения военного присутствия в зоне боевых действий, то есть взаимосогласованная демобилизация в зоне боевых действий. В контексте этого сценария начинаются переговоры с европейцами по вопросам безопасности.

Таким образом, происходит мирный процесс в более четко выраженных формах, более последовательно и с большими результатами. Это идеалистический немножко сценарий, но, я думаю, что у него тоже есть определенная вероятность. Хотя и намного меньше, чем у первых двух, — отмечает Владимир Фесенко.

Четвертый сценарий хода событий до конца этого года является эскалация войны. Он заключается в попытке РФ провести массовую мобилизацию для того, чтобы, например, попытаться атаковать Киев из Беларуси, или ударить по странам Балтии, чтобы заставить европейцев договориваться на российских условиях.

— И самый худший сценарий в этом контексте, но наименее вероятный, на мой взгляд, это использование тактического ядерного оружия. Это тоже предлагают некоторые российские сторонники войны, — говорит политолог.

Но против этого не только американцы, международное сообщество, но и Китай, что, безусловно, достаточно сильные сдерживающие Путина факторы.

И, как отмечает политолог, если оценивать все четыре сценария на реалистичность – то первые два являются наиболее вероятными.

Таким образом, “окно возможностей” не появится само по себе, его нужно готовить и формировать активными успешными военными действиями Сил обороны Украины, дипломатией и поддержкой наших партнеров.

И если перечисленные факторы соединятся, то окно возможностей для реальных переговоров действительно может появиться осенью. А вот дальше его нужно правильно использовать — прийти к соглашению о прекращении огня и постепенной деэскалации.

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