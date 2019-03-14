Мошенники формируют целые банды, в которые входят правоохранители, нотариусы, черные риэлторы и отбирают в украинцев квартиры.
Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.
По первой схеме мошенники подделывают документы (справка о психическом диагнозе, договор дарения. – Ред.). При наличии этих поддельных документов и вашей подписи аферисты легко могут завладеть квартирой. Для схемы нужны: черный риэлтор, представитель полиции, нотариус, работник органа экспертиз.
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Для второй схемы нужны всего несколько человек: нотариусы-аферисты или фиктивные фирмы-государственные регистраторы имущества. То есть специалисты, которые имеют доступ до госреестра, они просто меняют имя владельца.
Как защитить свою квартиру от мошенников?
Сначала обратитесь в полицию и немедленно арестуйте собственную квартиру. Дело в том, что в таком состоянии с ней не смогут провернуть ни одной сделки.
Установите смс-информирования об операциях с предметами вашей недвижимости посторонними. Это позволит вам оперативно узнать о мошенничестве.
Поднимайте шум и привлекайте к решению проблемы как можно больше людей. В первую очередь профессиональных адвокатов и СМИ. Так вам будет легче отвоевать собственные квадратные метры.
Ранее Факты ICTV писали, как распознать квартирных мошенников и уберечься от волокиты с оформлением квадратных метров.