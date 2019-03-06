С мошенничеством мы встречаемся каждый день в разных сферах обслуживания, поэтому Факты ICTV рассказывают, какими махинациями пользуются таксисты.
В Киеве учащаются случаи мошенничества в сфере обслуживания такси.
Недавно таксист обманул 20 летнюю девушку, которая заказала поездку к вокзалу. Стоимость услуги составляла 50 грн, но девушка рассчиталась купюрой в 200 грн. Таксист как будто долго искал сдачу, а когда девушка вышла из машины, нажал на педаль газа и обсчитал клиентку.
– Таксисты – это некие тонкие психологи. Сначала они присматриваются к пассажиру, чтобы понять снимет ли он шум за отсутствие сдачи, а потом уже выбирают, какую махинацию сделают, – рассказал эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.
Схемы, которые используют таксисты для махинаций
- Чаще всего таксисты грабят нетрезвых пассажиров. Если клиент после гулянки вызывает такси, то на такой случай уже есть схема как обчистить клиента. Таксисты включают обогрев в машине, чтобы пассажир расслабился, а потом дело техники.
– Таксист предлагает оплатить поездку сразу, аргументирует тем, что пассажир не трезв. По приезду в пункт назначения он снова начинает требовать деньги, говоря, что не получал оплату. Так причисляют себя 2 счетчика, – добавил эксперт.
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- Ложный вызов. Такой аферой занимаются водители некоторых мобильных приложений.
– Вы заказываете машину – таксист приезжает. Затем водитель говорит, что ожидал вас с другой стороны дома и за задержку вы доплачиваете в среднем 40 грн, – отметил Вячеслав Коновалов.
В Украине 90% рынка услуг такси работают нелегально, поэтому доказать, что вас обманул таксист, практически невозможно. Водители ведут себя так нагло потому, что их компания юридически не зарегистрирована.
Как не стать жертвой таксистов
- Пользуйтесь услугами такси, которые имеют лицензию. Это обеспечит вам чековый расчет за поездку.
- Требуйте чек за поездку, потому что в случае махинации, по чеку вы сможете добиться компенсации.
Если вы оплачиваете поездку наличными, то ожидайте сдачу в машине. Выбирайте проверенные службы такси.
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