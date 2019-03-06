С мошенничеством мы встречаемся каждый день в разных сферах обслуживания, поэтому Факты ICTV рассказывают, какими махинациями пользуются таксисты.

В Киеве учащаются случаи мошенничества в сфере обслуживания такси.

Недавно таксист обманул 20 летнюю девушку, которая заказала поездку к вокзалу. Стоимость услуги составляла 50 грн, но девушка рассчиталась купюрой в 200 грн. Таксист как будто долго искал сдачу, а когда девушка вышла из машины, нажал на педаль газа и обсчитал клиентку.

– Таксисты – это некие тонкие психологи. Сначала они присматриваются к пассажиру, чтобы понять снимет ли он шум за отсутствие сдачи, а потом уже выбирают, какую махинацию сделают, – рассказал эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

Схемы, которые используют таксисты для махинаций

Чаще всего таксисты грабят нетрезвых пассажиров. Если клиент после гулянки вызывает такси, то на такой случай уже есть схема как обчистить клиента. Таксисты включают обогрев в машине, чтобы пассажир расслабился, а потом дело техники.

– Таксист предлагает оплатить поездку сразу, аргументирует тем, что пассажир не трезв. По приезду в пункт назначения он снова начинает требовать деньги, говоря, что не получал оплату. Так причисляют себя 2 счетчика, – добавил эксперт.

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Ложный вызов. Такой аферой занимаются водители некоторых мобильных приложений.

– Вы заказываете машину – таксист приезжает. Затем водитель говорит, что ожидал вас с другой стороны дома и за задержку вы доплачиваете в среднем 40 грн, – отметил Вячеслав Коновалов.

В Украине 90% рынка услуг такси работают нелегально, поэтому доказать, что вас обманул таксист, практически невозможно. Водители ведут себя так нагло потому, что их компания юридически не зарегистрирована.

Как не стать жертвой таксистов

Пользуйтесь услугами такси, которые имеют лицензию. Это обеспечит вам чековый расчет за поездку.

Требуйте чек за поездку, потому что в случае махинации, по чеку вы сможете добиться компенсации.

Если вы оплачиваете поездку наличными, то ожидайте сдачу в машине. Выбирайте проверенные службы такси.

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