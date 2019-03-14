Шахраї формують цілі банди, до яких входять правоохоронці, нотаріуси, чорні ріелтори та відбирають в українців квартири.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

За першою схемою шахраї підроблюють документи (довідка про психічний діагноз, договір дарування. – Ред.). За наявності цих підробних документів та вашого підпису аферисти легко можуть заволодіти квартирою. Для схеми потрібні: чорний ріелтор, представник поліції, нотаріус, працівник органу експертиз.

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Для другої схеми потрібні лише кілька людей: нотаріуси-аферисти або фіктивні фірми-державні реєстратори майна. Тобто фахівці, які мають доступ до держреєстру, де вони просто змінюють ім’я власника квартири.

Як захистити свою квартиру від шахраїв?

Спочатку зверніться до поліції та негайно арештуйте власну квартиру. Річ у тому, що у такому стані з нею не зможуть провернути жодної операції.

Встановіть смс-інформування про операції з предметами вашої нерухомості сторонніми. Це дозволить вам оперативно дізнатися про шахрайство.

Здіймайте галас та залучайте до розв’язання проблеми якомога більше людей. В першу чергу професійних адвокатів та ЗМІ. Так вам буде легше відвоювати власні квадратні метри.

Раніше Факти ICTV писали, як розпізнати квартирних шахраїв і вберегтися від тяганини з оформленням квадратних метрів.