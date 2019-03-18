На улице Маршала Якубовского в Киеве пьяный мужчина расстрелял из ружья автомобиль охранной фирмы и здание, в котором продают лотерейные билеты.

В Киеве пьяный мужчина расстрелял из ружья автомобиль охранной фирмы и здание лотереи.

По словам сотрудника охранной фирмы, он в составе группы быстрого реагирования выехал на вызов. Их вызвали из-за посетителя, который цеплялся к людям, а потом заснул.

Охранники вывели пьяного мужчину из заведения на улицу.

Через полчаса мужчина вернулся с ружьем и выстрелил в авто охраны.

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Прибывшие на место полицейские в течение нескольких часов установили стрелка.

Правоохранители провели по месту его жительства обыск и изъяли ружье.

По факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.













В Киеве мужчина из ружья расстрелял здание лотереи и авто охраны / 3 фотографии

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