На улице Маршала Якубовского в Киеве пьяный мужчина расстрелял из ружья автомобиль охранной фирмы и здание, в котором продают лотерейные билеты.
В Киеве пьяный мужчина расстрелял из ружья автомобиль охранной фирмы и здание лотереи.
По словам сотрудника охранной фирмы, он в составе группы быстрого реагирования выехал на вызов. Их вызвали из-за посетителя, который цеплялся к людям, а потом заснул.
Охранники вывели пьяного мужчину из заведения на улицу.
Через полчаса мужчина вернулся с ружьем и выстрелил в авто охраны.
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Прибывшие на место полицейские в течение нескольких часов установили стрелка.
Правоохранители провели по месту его жительства обыск и изъяли ружье.
По факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
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