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У Києві чоловік з рушниці розстріляв будівлю лотереї та авто охорони

На вулиці Маршала Якубовського в Києві п’яний чоловік розстріляв з рушниці автомобіль охоронної фірми і будівлю, в якій продавають лотерейні квитки.

У Києві чоловік з рушниці розстріляв будівлю лотереї та авто охорони

У Києві п’яний чоловік розстріляв з рушниці автомобіль охоронної фірми і будівлю лотереї.

За словами співробітника охоронної фірми, він у складі групи швидкого реагування виїхав на виклик. Їх викликали через відвідувача, який чіплявся до людей, а потім заснув.

Охоронці вивели п’яного чоловіка із закладу на вулицю.

Через півгодини чоловік повернувся з рушницею і вистрілив в авто охорони.

Читайте: Під Черкасами чоловік обстріляв поліцейських з рушниці

Прибулі на місце поліцейські протягом декількох годин встановили стрілка.

Правоохоронці провели за місцем його проживання обшук і вилучили рушницю.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

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У Києві чоловік з рушниці розстріляв будівлю лотереї та авто охорони / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину у Києві на Лісовому, внаслідок якої постраждала 5-річна дитина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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