На вулиці Маршала Якубовського в Києві п’яний чоловік розстріляв з рушниці автомобіль охоронної фірми і будівлю, в якій продавають лотерейні квитки.
У Києві п’яний чоловік розстріляв з рушниці автомобіль охоронної фірми і будівлю лотереї.
За словами співробітника охоронної фірми, він у складі групи швидкого реагування виїхав на виклик. Їх викликали через відвідувача, який чіплявся до людей, а потім заснув.
Охоронці вивели п’яного чоловіка із закладу на вулицю.
Через півгодини чоловік повернувся з рушницею і вистрілив в авто охорони.
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Прибулі на місце поліцейські протягом декількох годин встановили стрілка.
Правоохоронці провели за місцем його проживання обшук і вилучили рушницю.
За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
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