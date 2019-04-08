В Чернигове сверстники избили 10-летнюю девочку.
В Чернигове дети подрались на детской площадке. Сначала они игрались, потом начали кидаться песком, а один из мальчиков кинул в девочку камень.
Дети оскорбляли девочку, плевались и замахивались пустой бутылкой и палкой.
Врачи провели осмотр ребенка и обнаружили незначительные царапины на ноге и шишку на голове. Подозрение на изнасилование не подтвердилось.
Открыто уголовное дело по части хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
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К слову, в селе Вишенки (Киевская область) ученицы девятого класса жестоко избили девочку из паралели.
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