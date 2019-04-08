У Чернігові однолітки побили 10-річну дівчинку.

У Чернігові діти побилися на дитячому майданчику. Спочатку вони гралися, потім почали кидатися піском, а один з хлопчиків кинув у дівчинку камінь.

Діти ображали дівчинку, плювалися і замахувались порожньою пляшкою і палицею.

Лікарі провели огляд дитини і виявили незначні подряпини на нозі і шишку на голові.

Підозра на згвалтування не підтвердилася.

Відкрито кримінальну справу за частиною хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу України).

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До речі, у селі Вишеньки (Київська область) учениці дев’ятого класу жорстоко побили дівчинку з паралелі.