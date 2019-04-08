PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Кинули камінь і замахувались палицею: у Чернігові діти побили 10-річну дівчинку

У Чернігові однолітки побили 10-річну дівчинку.

Кинули камінь і замахувались палицею: у Чернігові діти побили 10-річну дівчинку

У Чернігові діти побилися на дитячому майданчику. Спочатку вони гралися, потім почали кидатися піском, а один з хлопчиків кинув у дівчинку камінь.

Діти ображали дівчинку, плювалися і замахувались порожньою пляшкою і палицею.

Лікарі провели огляд дитини і виявили незначні подряпини на нозі і шишку на голові.

Підозра на згвалтування не підтвердилася.

Відкрито кримінальну справу за частиною хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Читайте: Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео (18+)

До речі, у селі Вишеньки (Київська область) учениці дев’ятого класу жорстоко побили дівчинку з паралелі.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Проводом по обличчю і руках: на Донеччині вітчим побив 5-річну дівчинку
В Одесі голова виборчої комісії побив чоловіка
На Львівщині 78-річний вчитель на перерві побив п’ятикласника
Били по голові: в Одесі однокласники відправили дівчинку у кому
У Москві побили маму і брата Юрія Дудя
На Херсонщині однокласниці на уроці зламали дівчинці ногу
Вкрали $30 тис.: під Одесою люди у масках побили фермера у його будинку
Під Києвом брат бив сестру пательнею і кинув помирати на морозі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка