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Факты / Происшествия

На Донбассе подорвалась женщина, которая убирала могилу на кладбище

В Верхнеторецком Донецкой области в результате взрыва на кладбище пострадала 54-летняя женщина.

Вибух на кладовищі

Жительница села Верхнеторецкое получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки могилы на кладбище.

Когда потерпевшая потянула из могилы искусственные цветы – произошел взрыв.

У женщины осколочные ранения туловища и головы.

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Ее госпитализировали в больницу в Торецке, сейчас она уже дома.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 258 УКУ – Террористический акт.

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На Донбассе подорвалась женщина, которая убирала могилу на кладбище / 3 фотографии

На днях в Киевской области на скорости 150 км/час взорвался автомобиль Toyota Camry, водитель погиб.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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