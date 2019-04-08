В Верхнеторецком Донецкой области в результате взрыва на кладбище пострадала 54-летняя женщина.

Жительница села Верхнеторецкое получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки могилы на кладбище.

Когда потерпевшая потянула из могилы искусственные цветы – произошел взрыв.

У женщины осколочные ранения туловища и головы.

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Ее госпитализировали в больницу в Торецке, сейчас она уже дома.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 258 УКУ – Террористический акт.













На Донбассе подорвалась женщина, которая убирала могилу на кладбище / 3 фотографии

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