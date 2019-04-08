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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі підірвалася жінка, яка прибирала могилу на кладовищі

У Верхньоторецькому Донецької області внаслідок вибуху на кладовищі постраждала 54-річна жінка.

Вибух на кладовищі

Мешканка села Верхньоторецьке отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання могили на кладовищі.

Коли потерпіла потягнула з могили штучні квіти – пролунав вибух.

У жінки осколкові поранення тулубу та голови.

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Її госпіталізували до лікарні у Торецьку, наразі вона вже вдома.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 ККУ – Терористичний акт.

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На Донбасі підірвалася жінка, яка прибирала могилу на кладовищі / 3 фотографии

Днями у Київській області на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry, водій загинув.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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