У Верхньоторецькому Донецької області внаслідок вибуху на кладовищі постраждала 54-річна жінка.

Мешканка села Верхньоторецьке отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання могили на кладовищі.

Коли потерпіла потягнула з могили штучні квіти – пролунав вибух.

У жінки осколкові поранення тулубу та голови.

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Її госпіталізували до лікарні у Торецьку, наразі вона вже вдома.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 ККУ – Терористичний акт.













На Донбасі підірвалася жінка, яка прибирала могилу на кладовищі / 3 фотографии

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