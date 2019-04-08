У Верхньоторецькому Донецької області внаслідок вибуху на кладовищі постраждала 54-річна жінка.
Мешканка села Верхньоторецьке отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання могили на кладовищі.
Коли потерпіла потягнула з могили штучні квіти – пролунав вибух.
У жінки осколкові поранення тулубу та голови.
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Її госпіталізували до лікарні у Торецьку, наразі вона вже вдома.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 ККУ – Терористичний акт.
На Донбасі підірвалася жінка, яка прибирала могилу на кладовищі / 3 фотографии
Днями у Київській області на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry, водій загинув.
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