В Киевской области на трассе вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого сегодня утром на скорости 150 км/час взорвался автомобиль Toyota Camry.

Местная полиция обнаружила иномарку в кювете с погибшим в ней водителем.

Вскоре удалось установить, что в салоне Toyota Camry под управлением 42-летнего мужчины, который двигался по трассе Киев-Переяслав-Хмельницкий на скорости 150 км/час, произошел взрыв, в результате которого водитель погиб на месте.

После взрыва машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

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У водителя обнаружили травматическую ампутацию правой руки, а в салоне – фрагменты корпуса гранаты РГД-5.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой несчастный случай.









На Киевщине в авто во время движения взорвалась граната – водитель погиб / 2 фотографии

К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.