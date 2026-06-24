Роналду после уникального достижения на ЧМ: Мне нет дела до Месси
- Роналду забил два гола в победном матче Португалии против Узбекистана и стал первым игроком, забивавшим на шести чемпионатах мира.
- После матча португалец заявил, что пережил сложный период, но доказал, что по-прежнему способен решать исход важных матчей.
Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду отличился дублем в воротах сборной Узбекистана, а его команда отпраздновала разгромную победу со счетом 5:0.
Кроме того, он стал первым футболистом, забивавшим голы на шести чемпионатах мира.
Роналду после победы над Узбекистаном
41-летний Криштиану Роналду после финального свистка в матче второго тура воскликнул в телекамеру: Я вернулся, я вернулся.
– Бог помогает тем, кто упорно трудится. Это была тяжелая, мрачная неделя; казалось, будто я уже завершил футбольную карьеру. Но я выдержал, как всегда, потому что верю больше в упорный труд, чем в футбол. Было тяжело, должен признать, но мы вернулись.
Если подумать, я уже 23 года в профессиональном футболе, и каждый раз, когда дела идут не очень хорошо, раздаются голоса: Криштиану уже старый. Но что ж, это был хороший ответ с моей стороны и со стороны моих партнеров по команде, именно этого мы и стремились, – сказал Роналду.
По словам Роналду, он очень счастлив, но самым важным считает работу команды и ее уверенность.
Футболист отметил, что в течение недели команда пережила немало трудностей, однако существенно улучшила свою игру.
– Что касается меня, то бить рекорды всегда приятно, но моя цель — помочь сборной достичь поставленных задач, – добавил он.
На вопрос о голах Лионеля Месси он ответил прямо: Мне все равно на Месси.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес похвалил обоих игроков, отметив, что Роналду и Месси творят историю и делают футбол лучше.
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