Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду отличился дублем в воротах сборной Узбекистана, а его команда отпраздновала разгромную победу со счетом 5:0.

Кроме того, он стал первым футболистом, забивавшим голы на шести чемпионатах мира.

Роналду после победы над Узбекистаном

41-летний Криштиану Роналду после финального свистка в матче второго тура воскликнул в телекамеру: Я вернулся, я вернулся.

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– Бог помогает тем, кто упорно трудится. Это была тяжелая, мрачная неделя; казалось, будто я уже завершил футбольную карьеру. Но я выдержал, как всегда, потому что верю больше в упорный труд, чем в футбол. Было тяжело, должен признать, но мы вернулись.

Если подумать, я уже 23 года в профессиональном футболе, и каждый раз, когда дела идут не очень хорошо, раздаются голоса: Криштиану уже старый. Но что ж, это был хороший ответ с моей стороны и со стороны моих партнеров по команде, именно этого мы и стремились, – сказал Роналду.

По словам Роналду, он очень счастлив, но самым важным считает работу команды и ее уверенность.

Футболист отметил, что в течение недели команда пережила немало трудностей, однако существенно улучшила свою игру.

– Что касается меня, то бить рекорды всегда приятно, но моя цель — помочь сборной достичь поставленных задач, – добавил он.

На вопрос о голах Лионеля Месси он ответил прямо: Мне все равно на Месси.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес похвалил обоих игроков, отметив, что Роналду и Месси творят историю и делают футбол лучше.

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Источник : The Guardian

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